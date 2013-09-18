Приднепровская железная дорога изменяет график движения поездов

Приднепровская железная дорога в связи со снижением массового спроса на пассажирские перевозки в южном направлении проводит изменения в графике движения поездов в этом направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, отменены следующие поезда: поезд № 218/217 сообщением Днепропетровск - Феодосия, поезд № 226/225 сообщением Евпатория - Днепропетровск и поезд № 296/295 сообщением Симферополь - Черновцы.

При этом пресс-центр ПЖД отмечает, что с 4 октября начал курсировать поезд № 98/97-212/211 сообщением Керчь - Феодосия - Москва. Также назначены группы беспересадочных вагонов, в частности: с 29 сентября текущего года один беспересадочный вагон сообщением Бердянск - Москва в составе поезда № 74/73 Кривой Рог - Москва, с 1 октября - один беспересадочный вагон сообщением Евпатория - Москва в составе поездов №68 Симферополь - Москва и №17 Москва - Севастополь.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, изменения уже внесены в расписание движения 72 пассажирских поездов, которые будут действовать с 27 октября этого года в связи с переходом на зимнее время.

Как сообщал УНИАН, учитывая повышенный спрос среди пассажиров на поезд №90/89 Днепропетровск-Симферополь, Приднепровская железная дорога не только сохранила график его курсирования на 2013-2014 годы, но и продолжила маршрут до Севастополя. С 16 сентября этого года этот поезд курсирует ежедневно (отправление из Днепропетровска в 22:08, прибытие в Севастополь в 06:45; отправление из Севастополя в 08:48, прибытие в Днепропетровск в 17:08).

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.