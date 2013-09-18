Подготовка к осенне-зимнему периоду обойдется Приднепровской железной дороге в 2,6 млн грн

Приднепровская железная дорога планирует потратить около 2, 6 млн грн на полную подготовку пассажирского хозяйства к работе в осенне-зимний период текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, железнодорожники готовят все условия для бесперебойных и безопасных перевозок 967 пассажирских вагонов. Основное внимание уделяется системе отопления, герметичности окон и дверей.

Как сообщает пресс-служба, ремонтные работы будут проходить не только в помещениях пассажирского сектора, но и в производственных. В частности, отремонтируют и утеплят более 300 окон и дверей, подкорректируют работу 37 отопительных систем и 9 котельных, а также отремонтируют около 2 тыс. кв. м кровли. Кроме того, отремонтируют 2,55 км водопроводных и канализационных систем.

По данным пресс-центра ПЖД, в подготовительные работы к осенне-зимнему периоду будет также входить ремонт 60 единиц автотранспорта и 332 единиц инвентаря.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-августе 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 270,5 км путей.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога- одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.