Львовская железная дорога предлагает пассажирам пригородных поездов покупать проездные

Львовская железная дорога предлагает пассажирам пригородных поездов с целью экономии покупать абонементные проездные билеты, сообщила пресс-служба Львовской железной дороги.

Согласно сообщению, в кассах Львовской железной дороги пассажиры могут оформить полные, льготные, детские, студенческие абонементные билеты и абонементные билеты «выходного дня».

По данным пресс-службы, полные абонементные билеты можно оформить для физических или юридических лиц в наличном или безналичном порядке, без указания в билете фамилии, имени и отчества пассажира, на любое количество месяцев, но не более чем на один год. Стоимость полного абонементного билета (без указания фамилии) на один месяц включает до 40 поездок, то есть 20 поездок "туда и обратно".

При этом пресс-служба отмечает, что льготные абонементные билеты являются именными, продаются физическим или юридическим лицам в наличном или безналичном порядке, с указанием в билете фамилии, имени и отчества пассажира, на любое количество месяцев, но не более чем на один год. Стоимость льготного (именного) абонементного билета на один месяц определяется как сумма стоимости 26 поездок, то есть по 13 поездок "туда и обратно".

Как сообщила пресс-служба, студенческие абонементные билеты продаются в наличном или безналичном порядке студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений с указанием в билете фамилии студента и номера студенческого или ученического билета. Стоимость месячного студенческого абонементного билета равна половине стоимости льготного абонементного билета.

Детские абонементные билеты продаются для детей от 6 до 14 лет и определяются как 75% стоимости льготного абонементного билета. Абонементные билеты «выходного дня» продаются пассажирам независимо от возраста и наличия льгот. Их стоимость включает 14 полноценных поездок.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога за июнь-август текущего года увеличила перевозки пассажиров в пригородном сообщении более чем в 2 раза - до 5 млн пассажиров с 2,4 млн пассажиров, перевезенных прошлым летом.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.