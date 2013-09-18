Приднепровская железная дорога до 1 октября завершит ремонт вокзала станции Роковатая

Приднепровская железная дорога (ПЖД) до 1 октября текущего года завершит внутренние отделочные работы на вокзале станции Роковатая, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, внешние отделочные работы на фасаде двухэтажной новостройки уже практически выполнены - теперь строители переместились преимущественно во внутренние помещения, где оперативно обустраивают потолки, облицовывают стены гипсокартоном, колонны и лестницы - натуральным камнем. Быстрыми темпами выполняются также значительные объемы штукатурных и покрасочных работ.

Как отмечает пресс-служба ПЖД, по состоянию на 17 сентября этого года выполнены работы на сумму более 11 млн грн.

По данным пресс-службы, строительство объекта ведется в двухсменном режиме, ежедневно задействовано около 120 специалистов различных профессий и более десяти единиц техники. Именно такой напряженный график, по мнению руководства ПЖД, должен обеспечить своевременное завершение внутренних отделочных работ под установку лифтового и другого оборудования, предусмотренного в новом пассажирском вокзале для комфорта и удобства пассажиров, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

Также пресс-служба сообщает, что обязанности по благоустройству привокзальной площади взяла на себя городская власть Кривого Рога, которая также пообещала реконструировать в единый с вокзальным комплексом стиль фасады близлежащих домов.

По информации пресс-службы, начальник Приднепровской железной дороги Игорь Гладких во время инспектирования работ дал задание оптимизировать и ускорить их выполнение.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-августе 2013 года отремонтировала 109 вокзалов и станций. В частности, ремонтные работы были проведены на вокзально-станционных комплексах Синельниково-І, Павлоград-І, Кривой Рог-Главный, Роковатая, Таврийск, Плодородное, Феодосия, Горяинов, Евпатория-Курорт, Остряково. До конца 2013 года Приднепровская железная дорога планирует сдать в эксплуатацию реконструированный вокзал станции Роковатая (г. Кривой Рог), площадь которого увеличится в 3,5 раза.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.