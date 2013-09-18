Возобновление судоходства в дельте Дуная соответствует евроинтеграции - эксперты

Возобновление судоходства на украинском участке дельты Дуная, возможность которого должна быть оговорена в специальной программе развития региона, полностью соответствует евроинтеграционным целям Украины и будет способствовать социально-экономическому развитию южных областей страны.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили ряд экспертов отрасли.

В частности советник директора ГП "Дельта-лоцман" Евгений Ерискин отметил, что этот проект может стать одним из первых мероприятий евроинтеграционного курса Украины.

"Наличие собственного судового хода в соединении Дунай - Черное море для Украины имеет особенно важное экономическое и геополитическое значение. Поэтому возрождение глубоководного судоходного канала Дунай - Черное море отвечает стратегическим и национальным интересам Украины как государства, избравшего путь евроинтеграции", - отметил Ерискин.

Он также добавил, что необходимость реализации такого проекта обусловлена международной потребностью увеличения перевозок по Дунаю в 2-3 раза до 2015 года.

"С учетом важности выбранного курса евроинтеграции, для реализации проектов в дунайском регионе необходимо принятие новой комплексной программы развития Придунавья. Кроме того, необходимо предусмотреть координацию действий заинтересованных ведомств, а также контроль на уровне не ниже вице-премьер-министра", - подчеркнул Ерискин.

При этом эксперт отметил, что реализация таких действий откроет возможность дополнительной обработки около 20 млн тонн груза в год дунайским транспортным комплексом.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы городского совета г.Вилково (Одесская обл.) Василий Прокопенко также отметил значимость такой программы для региона.

"Работа предприятий Дунайского пароходства, которые ранее обеспечивали около 80% грузоперевозок по Дунаю, также обеспечивала на 40-45% наполнение местных бюджетов. Поэтому программа развития Придунавья жизненно важна для всего региона", - подчеркнул Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, согласно Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., Кабинет министров Украины в 2014 году направит на дальнейшую реализацию проекта "Создание глубоководного судового хода Дунай - Черное море на украинском участке дельты» 235,2 млн грн.

Справка УНИАН. Глубоководный судовой ход «Дунай – Черное море» - один из элементов программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Основные составляющие: общая длина – 172,36 км трассы, которая состоит из: морского подходного канала (длина 3,4 км); русловой части от устья Быстрое до Рени (длина 168,8 км); ограждающей дамбы на баровой части (длина 2,730 км); струенаправляющей дамбы; берегоукреплений на участках в устье Быстрое.