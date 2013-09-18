Администрация морпортов намерена развивать круизное направление в портах Крыма

Администрация морских портов Украины планирует развивать круизное направление в морских портах Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом во время выездного заседания рабочей группы специалистов госпредприятия «Администрация морских портов Украины» сообщил его председатель Юрий Васьков.

«Развитие круизного направления наиболее перспективно для загрузки мощностей портов Крыма. Туристический интерес к Украине постоянно растет, и этому способствует активная работа круизных операторов по поиску новых предложений для требовательных к путешествиям туристов из Северной Америки и Европы. В Украине богатый туристический потенциал, нам необходимо построить соответствующего уровня инфраструктуру и максимально использовать свои возможности", - отметил Васьков.

Он также добавил, что за 8 месяцев текущего года Ялтинский морской порт посетил 61 круизный лайнер, что больше прошлогоднего показателя на 40 %.

Кроме того, по прогнозам экспертов ежегодный прирост пассажиров по всем украинским портам может составить 10-18 %.

Во время заседания участники также обсудили вопросы реконструкции 1 и 2 причалов порта со строительством причальной стенки и реконструкцию волноломов, обеспечивающих защиту бухты в грузовом районе Массандры.

При этом специалисты АМПУ ознакомились с техническим состоянием портопунктов Ялтинского морского порта, обсудили варианты перепрофилирования грузового порта и встретились с руководством города для обсуждения вопроса совместного развития порта и города.

Как сообщал УНИАН, треть филиалов Администрации морпортов (АМПУ) является убыточной, поскольку в процессе реформирования отрасли организация взяла на себя часть объектов, не являющихся стратегическими, в частности, социальную сферу.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.

Согласно Стратегии развития морских портов Украины приоритетным направлением развития Ялтинского морского порта является обслуживание пассажирских перевозок, в том числе развитие туристического бизнеса, обслуживание круизных лайнеров и яхт.

Читайте также: Морским портам хотят предоставить статус свободных экономических зон