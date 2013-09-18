Одесская железная дорога электрифицирует участок Долинская-Николаев

В рамках Программы электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы Одесская железная дорога в 2014 году электрифицирует участок Долинская-Николаев с целью улучшения экологической ситуации в регионе.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Согласно сообщению, электрификация линии на участке Долинская-Николаев уменьшит выбросы в атмосферный воздух за счет перехода от тепловозов к электровозам. Об этом свидетельствуют расчеты специалистов службы пути Одесской железной дороги и Одесского проектно-изыскательского института железнодорожного транспорта Украины.

По данным пресс-службы, эксплуатация объектов, которые будут построены по проекту, не повлияет отрицательно на почву, на геологическую среду, микроклимат, растительный и животный мир, заповедные объекты.

При этом пресс-служба отмечает, что благодаря переходу в поездах на автоматическое управление стрелками повысится качество обслуживания пассажирских поездов, а также скорость пропуска поездов, осуществляющих грузовые перевозки.

Как сообщает пресс-служба, проект электрификации участка Долинская-Николаев является приоритетным направлением работы «Укрзализныци», в частности Одесской железной дороги. Реализация проекта электрификации данного участка позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок на порты Николаевского и Одесского регионов, так как себестоимость перевозок электротягой гораздо ниже тепловозной, что также свидетельствует об эффективности вложения средств в электрификацию.

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2011 года «Укрзализныця» утвердила Программу электрификации железных дорог на 2011-2016 годы. Ориентировочная сумма капитальных инвестиций по программе составляет более 17 млрд 303,9 млн грн. При этом на конец реализации программы (2016 год) годовой экономический эффект капитальных вложений с учетом прогноза роста цен на энергоносители составит свыше 2,1 млрд грн, а средний срок окупаемости капитальных вложений составит около 8,2 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.