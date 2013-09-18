«МТС Украина» не исключает продажи своей дочерней компании

Компания-оператор мобильной связи "МТС Украина" не исключает продажи части бизнеса – компании «Комстар-Украина», которая занимается предоставлением широкополосного доступа в Интернет.

Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, МТС решила сфокусироваться на основном для компании направлении – предоставлении услуг мобильной связи.

В сообщении отмечается, что инвестиции в проводные решения и технологии в частном сегменте с учетом уровня развития этого рынка в Украине в совокупности с масштабами соответствующей части бизнеса «Комстар-Украина», интегрированного в МТС, «не являются для компании приоритетными в данный момент».

Поэтому "МТС Украина" «не исключает возможности продажи части бизнеса фиксированного ШПД в частном сегменте» заинтересованным компаниям, специализирующимся на предоставлении этих услуг.

Справка УНИАН. Компания «Комстар-Украина» - дочернее предприятие МТС, предоставляет услуги ШПД с 1996 года в Одессе и Ильичевске, в 2011 году в Киеве совместно с МТС запустила первый участок сети проводного ШПД для коммерческой эксплуатации.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), обслуживает 21,6 млн абонентов. Доход «МТС Украина» за 2012 год составил 9,677 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2011 году. Чистая прибыль «МТС Украина» в 2012 году выросла на 72% - до 1,983 млрд грн.