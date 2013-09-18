Лоукостер Flydubai запустил рейсы из Дубаи в аэропорт «Киев»

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, с 18 сентября 2013 года начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев – Дубаи – Киев (аэропорт "Киев" (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.

Рейс FZ728 Киев-Дубаи отправляется из Киева в 14:35, прибытие в Дубаи в 20:25 по местному времени. Рейс FZ727 Дубаи-Киев отправляется ежедневно из Дубаи в 09:20, прибытие в Киев в 13:50 по местному времени.

"Туристический поток в Дубаи из городов Украины показывает значительный рост: количество украинских пассажиров Flydubai по данному направлению увеличилось на 46% за последние 12 месяцев", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, увеличит количество рейсов по маршруту Харьков-Дубаи (ОАЭ)-Харьков

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) позиционирует себя как инновационная и бюджетная. Флот авиакомпании Flydubai состоит из 28 новейших самолетов Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров каждый.