Поезд Севастополь-Москва столкнулся с Toyota Land Cruiser по вине водителя автомобиля

На Южной железной дороге 17 сентября примерно в 3 часа ночи на 938 километре парной колеи Лозовая - пост 939 км Харьковской дирекции железнодорожных перевозок произошло столкновение поезда №18 сообщением Севастополь-Москва с автомобилем «Toyota Land Cruiser».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Южной железной дороги.

Согласно сообщению, пострадавших и травмированных нет.

Как сообщает пресс-служба Южной железной дороги, водитель транспортного средства нарушил требования п. 20.1 Правил дорожного движения Украины и вывел внедорожник на середину железнодорожного пути вне переезда, в результате чего произошло столкновение - автомобиль был сбит локомотивом.

По данным пресс-службы, локомотив в результате дорожно-транспортного происшествия не поврежден в отличие от автомобиля «Toyota Land Cruiser», который нуждается в капитальном ремонте.

Согласно составленному протоколу ГАИ, вины ЮЖД в ДТП нет, поскольку дорожно-транспортное происшествие произошло по непосредственной вине водителя автомобиля «Toyota Land Cruiser». Находился ли водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» в состоянии алкогольного, наркотического воздействия или находился под воздействием лекарственных препаратов, будет установлено компетентными органами в ходе следствия, сообщила пресс-служба ЮЖД.

В результате дорожно-транспортного происшествия задержка движения поезда №18 составила 2 часа 16 минут, поезда №242 сообщением Евпатория-Харьков - 50 минут, поезда №130 сообщением Гродно-Симферополь - 10 минут.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-августе 2013 года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% - до 53 случаев.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.