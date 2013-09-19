Грузоперевозки РЖД за 8 месяцев сократились более чем на 3% - до 922 млн т

Грузоперевозки Российских железных дорог в январе-августе 2013 года сократились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили чуть более 922 миллионов тонн, следует из имеющихся в распоряжении агентства "Прайм" материалов главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД.

Внутренние перевозки за восемь месяцев снизились на 3,7% и составили 556,4 миллиона тонн, международные - на 3% - до 365,6 миллиона тонн (в том числе, через порты перевезено 160,9 миллиона тонн со снижением 1,9%, через пограничные переходы - 204,7 миллиона тонн со снижением 3,9%).

Импорт грузов сократился на 0,8% и составил 76,6 миллиона тонн: через порты - 7,7 миллиона тонн (рост на 6%), через погранпереходы - 68,9 миллиона тонн (снижение на 1,5%).

Экспорт в январе-августе снизился на 3,2% - до 267,4 миллиона тонн, в том числе через порты - 152,2 миллиона тонн (снижение на 2,3%), через погранпереходы - 115,2 миллиона тонн (снижение на 4,4%).

Транзитные перевозки сократились на 8% и составили 21,6 миллиона тонн, в том числе через порты - 928,7 тысячи тонн (рост на 7,6%), через погранпереходы - 20,7 миллиона тонн (снижение на 8,6%).

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2013 года железнодорожный транспорт Украины сократил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% – до 247,7 млн тонн

Украина в январе-августе текущего года увеличила грузоперевозки на 2% - до 2,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по четырем международным транспортным коридорам, проходящих по территории Украины.

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