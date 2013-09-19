“Укрзализныця” добавила вагоны в поезда для выезда пассажиров из мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 6 дополнительных вагонов в составы поездов, пользующихся повышенным спросом у пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила два вагона в состав поезда № 282 Киев - Симферополь (отправление из Киева - 19, 20, 21 и 22 сентября, из Симферополя - 19, 20, 21, 22 и 23 сентября), один вагон в состав поезда № 12 Киев - Симферополь (отправление из Киева - 20 и 21 сентября, из Симферополя - 21 и 22 сентября), два вагона в состав поезда № 28 Киев - Севастополь (отправление из Киева - 20 и 21 сентября, из Севастополя - 21 и 22 сентября), один вагон в состав поезда № 237/238 Киев - Симферополь (отправление из Киева - 19 сентября, из Симферополя - 20 сентября).

Как сообщает пресс-служба, «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и спроса на билеты, включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и пытается найти резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года «Укрзализныця» перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что пассажирские перевозки остаются для отрасли убыточными. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.