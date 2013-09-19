Google займется улучшением жизни людей

Американский интернет-гигант Google объявил о крупных инвестициях в медицинскую компанию California Life Co., или же просто Calico, деятельность которой сосредоточится на проблемах старения и возрастных заболеваний, сообщают Вести.ru.

Сообщается, что компанию возглавит Артур Левинсон, председатель совета директоров Apple и Genetech, бывший генеральный директор последней, а также член правления самой Google. Левинсон будет совмещать ныне занимаемые им должности с новым назначением и отвечать за работу Calico перед CEO Google Ларри Пейджем.

На своей странице в Google Plus Пейдж отметил, что акционерам Google не стоит удивляться, если компания будет вкладывать деньги в проекты, которые могут показаться на первый взгляд странными или спекулятивными в сравнении с интернет-бизнесом Google.

Он заявил, что в компании видят потенциал технологий не только в интернете, но и в улучшении жизни людей. Аналитики же убеждены, что новый проект определенно вызовет существенную долю скептицизма.

Google не сообщает, какой объем средств был вложен в Calico, но поясняет, что стартап еще находится на ранней стадии развития.

На этой неделе также стало известно и о другой инвестиции Google, правда в более привычную для технологического гиганта среду. Google купила компанию Bump Technologies, разработавшую мобильное приложение Bump. Пресс-служба Google подтвердила факт поглощения, но сумма сделки, опять же, не разглашается.