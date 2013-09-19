В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: 2 человека погибли, 4 - госпитализированы

В румынском уезде Вранча ночью 19 сентября автобус с украинскими туристами перевернулся на въезде в село Марашешти.

По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем. Два человека погибли и четверо попали в окружную больницу в Фокшаны с довольно серьезными травмами, передает Ziarul de Vrancea.

Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили медицинскую помощь на месте. На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных.

Туристы из Украине возвращались из отпуска в Болгарии.