ГАИ просит водителей не парковаться вблизи НСК «Олимпийский» в связи с матчем «Динамо»-«Генк»

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 19 сентября в 22.05 на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч лиги Европы УЕФА между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Генк» (Генк, Бельгия).

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности - свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8-ми часов утра не парковать автотранспорт на проезжей части и тротуарах прилегающих к НСК «Олимпийский» улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Госавтоинспекция советует и водителям, и пешеходам быть осторожными, неукоснительно следовать сигналам регулировщиков, требованиям дорожных знаков, и в первую очередь временно установленных.