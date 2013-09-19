«Укрзализныця» готова к внедрению безбумажных технологий в грузоперевозках

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») продолжает внедрять электронные технологии во внутреннем грузовом обращении на железных дорогах Украины, что в свою очередь создало необходимые предпосылки на внедрение безбумажных технологий в грузовых перевозках между Украиной и соседними государствами.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, «Укрзализныця» уже проводит экспериментальные рейсы перевозок порожних грузовых вагонов с Россией и Белоруссией по данной системе оформления документов. В дальнейшем технология будет совершенствоваться и распространяться.

Как сообщает пресс-служба, такие нововведения открывают возможности не только для ускоренного прохождения грузов, но и для предварительного информирования о подходе груза на международном уровне со странами - участницами Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), соседними странами Европы.

По данным пресс-центра, за август текущего года между «Укрзализныцей» и Российской железной дорогой станции Украины оформили 3642 электронных накладных «СМГС» (Соглашение о международном грузовом сообщении) на 9167 порожних собственных вагонов в электронном формате, что составляет 79,73 % от общего количества документов. За первую декаду сентября 2013 года уже оформлено 1248 электронных накладных СМГС на 3485 вагона в электронном формате, что составляет 78,9 % от общего количества документов.

«В дальнейшем планируется использовать в электронном виде документы ЦИМ/СМГС вместо таможенной декларации для декларирования товаров, (кроме товаров, перевозимых при условии обеспечения уплаты таможенных платежей в режиме транзита на железнодорожном транспорте Украины)»,- говорится в сообщении пресс-центра «Укрзализныци».

Как сообщает пресс-служба, сейчас проходит согласование структуры сообщения механизма электронных цифровых подписей и подписание соответствующих соглашений об осуществлении перевозок.

Для дальнейшего сотрудничества в этом направлении заключены Соглашения об информационном обмене данными с Российской и Белорусской железными дорогами, транспортными компаниями Карго Хунгария (Венгрия), Карго (Словакия), Карго (Польша), «Казахстан Темир жолы», а также ведутся предварительные работы по организации информационного обмена между Украиной и Румынией.

Кроме того, на пограничных станциях «Укрзализныци» на автоматизированных рабочих местах оформляются перевозочные документы на транзитные грузы при входе на территорию Украины.

Объем обработки таких перевозочных документов по оперативным данным составляет 98%. Обработка перевозочных документов по выходу с территории Украины осуществляется на опытных полигонах Юго-Западной и Донецкой железных дорог и составляет 97%.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с начала года расширила функции внутреннего электронного документооборота с клиентами грузоотправителями. «Укрзализныця» намерена расширить использование электронного документооборота для оформления грузовых перевозок.

Справка УНИАН. В октябре 2003 года на Международной конференции по транспортному праву было принято решение о разработке унифицированной накладной ЦИМ /СМГС по инициативе «Укрзализныци».

ЦИМ/СМГС — это накладная международного образца, которая используется в международных грузовых перевозках по сети железных дорого стран-участниц «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении».

Это единственная унифицированная транспортная накладная для стран с различным транспортным правом, которая используется перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями для осуществления перевозок в международном сообщении. Унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада. Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято в июне 2006 года на 34-й сессии Совещания Министров транспорта ОСЖД.