Львовская железная дорога с начала года отремонтировала 150 км путей

Львовская железная дорога с начала текущего года по состоянию на 19 сентября отремонтировала 150 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, Львовская железная дорога с начала 2013 года провела комплекс работ по модернизации, капитальному и среднему ремонту железнодорожных путей, а также комплексно-оздоровительные ремонты и замену стрелочных переводов.

По данным пресс-службы, за указанный период ЛЖД провела средний ремонт на 64 км железнодорожных путей, на 40 км - капитальный ремонт, на 35 км - комплексно-оздоровительный и 10 км железнодорожных путей модернизировала.

Кроме того, на 36,5 км железнодорожных путей работники ЛЖД заменили рельсы на новые, а на 8,7 км - на старогодные рельсы.

Как сообщает пресс-служба, железнодорожные работники отремонтировали 56 комплектов стрелочных переводов и заменили новыми еще 9, три из которых - комплекты на железобетонных брусьях.

“Ремонтные работы железнодорожных путей на Львовской железной дороге продолжаются. Подразделения службы железнодорожных путей продолжают проводить капитальный и средний ремонт, готовят железнодорожные пути к работе в зимний период”, - говорится в сообщении пресс-службы ЛЖД.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в июне-августе текущего года перевезла в дальнем и международном сообщении 2,7 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.