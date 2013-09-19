Южная железная дорога за 8 месяцев перевезла около 19 млн тонн грузов

Южная железная дорога (ЮЖД) за январь-август 2013 года перевезла 18,7 млн тонн грузов, сообщила УНИАН пресс-служба Южной железной дороги.

Согласно сообщению, за указанный период Южная железная дорога перевезла 7 млн тонн железной руды, что составляет 37,5 % от общего объема перевезенных грузов ЮЖД.

Станция Золотнишино Полтавской дирекции железной дороги является единственной станцией ЮЖД, которая осуществляет погрузку железной руды. «На положительные результаты работы станции Золотнишино повлияло использование Полтавским горно-обогатительным комбинатом собственного подвижного состава», - отмечает пресс-служба ЮЖД.

Кроме этого, по данным пресс-службы, Южная железная дорога перевезла 3,4 млн тонн строительных грузов и 3,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 730,6 тыс. тонн нового урожая. По данным пресс-службы, среднесуточный оборот по станции Золотнишино составляет 926 вагонов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.