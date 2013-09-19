МАУ и «Азербайджанские авиалинии» подписали соглашение о сотрудничестве

Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» и «Азербайджанские авиалинии» подписали договор о сотрудничестве, позволяющий в период зимней навигации 2013/2014 увеличить количество рейсов между Киевом и Баку до восьми полетов в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

«Для пассажиров МАУ из регионов Украины и других пунктов маршрутной сети ведущего украинского авиаперевозчика начало такого сотрудничества означает удвоение возможностей для комфортных авиапутешествий с МАУ через Киев в столицу Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы.- «В свою очередь пассажирам авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» также открывается доступ к разветвленной маршрутной сети МАУ, поскольку в киевском международном аэропорту «Борисполь» рейсы из Баку оптимально стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети МАУ, отбывающими из Киева в другие города Украины и ключевые города Европы, Объединенных Арабских Эмиратов, стран СНГ и Ближнего Востока».

Как отмечается в сообщении, в период зимней навигации 2013/2014 (с 27 октября 2013 по 29 марта 2014) пассажиры МАУ смогут воспользоваться любым из 8-ми еженедельных рейсов между Киевом и Баку, выполняемых на самолетах «Боинг-737» и «Аэробус-320».

Корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая подчеркнула, что заключение договора о совместной эксплуатации воздушной линии – очередной шаг МАУ навстречу своим пассажирам. «Теперь наши уважаемые клиенты имеют вдвое больше возможностей для путешествий между Киевом и Баку, будь то деловые поездки, визиты к родственникам или туризм. Мы также чрезвычайно рады приветствовать нашего нового партнера – авиакомпанию «Азербайджанские авиалинии» – и надеемся, что преимуществами код-шерингового соглашения будут с удовольствием пользоваться как украинские пассажиры, путешествующие в Баку, так и пассажиры из Азербайджана, следующие в Киев и далее – в регионы Украины и ключевые пункты маршрутной сети ведущего украинского авиаперевозчика», - цитирует пресс-служба Сацкую.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября МАУ заключила код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Турецкие авиалинии», предусматривающее рост с 15 сентября 2013 года количества выполняемых рейсов между Киевом и Стамбулом, а также улучшение прямого сообщения между другими городами Украины и Стамбулом.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.

В июле МАУ и авиакомпания "Россия" заключили код-шеринговое соглашение с целью совместной эксплуатации воздушной линии Киев - Санкт-Петербург – Киев.