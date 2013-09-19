«Борисполь» готовит терминалы «В» и «D» для приема рейсов

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» планирует завершить необходимый перечень работ для организации приема и отправки внутренних и международных рейсов в терминалах «В» и «D», сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

В частности, до 31 марта 2014 года планируется завершить оборудование зон обслуживания пассажиров внутренних рейсов в терминале «D» (с запланированной пропускной способностью до 900 пассажиров в час на вылет и столько же на прилет). А с начала зимней навигации – с 27 октября – внутренние и международные рейсы будут обслуживаться в терминале «В», где на сегодняшний день ведутся необходимые работы по оборудованию зон прилета и отлета.

Как подчеркнул по этому поводу генеральный директор МА «Борисполь» Алексей Кочанов, первоочередная задача аэропорта – усовершенствовать инфраструктуру и создать все условия для хабовой модели развития аэропорта. «Обслуживание в терминале «D» как международных, так и внутренних рейсов сделает пересадки между рейсами быстрыми и максимально комфортными»,- цитирует пресс-служба Кочанова.

Как отмечается, переформатирование терминала «D» не потребует достройки новых помещений, кроме строительства дополнительной галереи выхода на посадку. Кроме того, к 31 марта необходимо будет ввести в эксплуатацию паркинговый комплекс возле терминала на 2038 машиномест, объединенный с терминалом «D» специальным переходом.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

В июле Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Борисполя» на 2013 год с прибылью в размере 84 млн грн. Вместе с тем, по итогам первого полугодия аэропорт получил чистый убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период 2012 года аэропорт закончил с 270,5 млн грн чистой прибыли. В январе-августе 2013 года аэропорт сократил пассажиропоток на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,114 млн человек.