Верховная Рада изменила правила поставок товаров на борт самолета

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 (при необходимом минимуме в 226 голосов - УНИАН) из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, поставки товаров магазинами беспошлинной торговли на борт воздушного транспортного средства коммерческого назначения, которое будет выполнять международный рейс из другого пункта пропуска через государственную границу Украины, чем тот, где расположен магазин беспошлинной торговли, осуществляется под контролем должностных лиц органа доходов и сборов по месту расположения магазина беспошлинной торговли в контейнерах под таможенным обеспечением и/или обеспечением держателя магазина беспошлинной торговли.

Согласно документу, должностному лицу органа доходов и сборов, которое осуществляет таможенный контроль и таможенное оформление товаров, указанных в части седьмой этой статьи, подаются товаросопроводительные документы на такие товары с указанием пункта пропуска, из которого планируется выполнение международного рейса, и отчет о товарах, поставленных, реализованных и не реализованных на воздушном транспортном средстве, форма которого утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику.

Должностное лицо органа доходов и сборов проверяет соответствие наложенного на контейнер обеспечения держателя магазина беспошлинной торговли и товаров в контейнере сведениям, приведенным в отчете о товарах, и при отсутствии замечаний согласовывает поставку товаров на воздушное транспортное средство коммерческого назначения путем проставления на отчете штампа „Под таможенным контролем” и делает запись „направлено в...”, где указывается орган доходов и сборов, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, из которого будет выполняться международный рейс.

По прибытии воздушного транспортного средства в пункт пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, из которого будет выполняться международный рейс, командир воздушного транспортного средства сообщает органу доходов и сборов, в зоне деятельности которого расположен указанный пункт пропуска, о размещении на борту воздушного транспортного средства коммерческого назначения товаров магазина беспошлинной торговли, предназначенных для реализации пассажирам на борту судна во время выполнения международного рейса.

В законе предусмотрено, что должностное лицо органа доходов и сборов, которое осуществляет таможенный контроль и таможенное оформление воздушного транспортного средства коммерческого назначения, выполняющего международный рейс, проверяет товаросопроводительные документы на указанные товары, отчет, таможенное обеспечение и/или обеспечение держателя магазина беспошлинной торговли, наложенное на контейнер с товарами, и при отсутствии замечаний согласовывает поставку товаров на воздушное транспортное средство коммерческого назначения путем проставления на отчете оттиска личной номерной печати.

Должностное лицо органа доходов и сборов имеет право проверить содержание контейнера на любом этапе поставки товаров магазином беспошлинной торговли на воздушное транспортное средство коммерческого назначения и вернуть такие товары с транспортного средства в указанный магазин.

После завершения выполнения воздушным транспортным средством коммерческого назначения международного рейса в прямом и обратном направлениях нереализованные товары возвращаются с указанного транспортного средства в контейнерах под контролем должностных лиц органа доходов и сборов в магазин беспошлинной торговли, который осуществил их поставку на указанное транспортное средство.

Законом предусмотрено, что в случае прибытия воздушного транспортного средства после завершения выполнения международного рейса в другой пункт пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, чем тот, где расположен магазин беспошлинной торговли, должностное лицо органа доходов и сборов, которое осуществляет таможенный контроль и таможенное оформление воздушного транспортного средства коммерческого назначения, выполнившего международный рейс, проверяет отчет, в котором указывается количество реализованных товаров, выручка и фактическое количество нереализованных товаров, и дает разрешение на направление с целью возвращения таких товаров в пункт пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, где расположен магазин беспошлинной торговли, путем проставления на отчете штампа „Под таможенным контролем”, делает запись „направлено в...”, где указывается орган доходов и сборов, в зоне деятельности которого расположен указанный пункт пропуска, и налагает на контейнер с товарами таможенное обеспечение и/или обеспечение держателя магазина беспошлинной торговли.

В соответствии с законом, по прибытии воздушного транспортного средства коммерческого назначения в пункт пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, где расположен магазин беспошлинной торговли, командир воздушного транспортного средства сообщает органу доходов и сборов, в зоне деятельности которого расположен указанный магазин, о размещении на борту воздушного транспортного средства товаров магазина беспошлинной торговли, которые возвращаются в указанный магазин.

В случае поставки товаров магазином беспошлинной торговли на борт воздушного транспортного средства коммерческого назначения, которое будет выполнять международный рейс из другого пункта пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения, чем тот, где расположен магазин беспошлинной торговли, и в случае возвращения таких товаров в обратном направлении обеспечение выполнения обязательства по уплате таможенных платежей для перемещения таких товаров на борту воздушного транспортного средства коммерческого назначения между указанными пунктами пропуска в соответствии с разделом X этого Кодекса не требуется.

В соответствии с законом, для декларирования таких товаров в таможенный режим транзита используется отчет о товарах, поставленных, реализованных и не реализованных на воздушном транспортном средстве.

Поставки товаров магазинами беспошлинной торговли на железнодорожные транспортные средства коммерческого назначения, которые выполняют международные рейсы, для реализации пассажирам указанных рейсов осуществляется при условии, что такие транспортные средства не будут делать во время осуществления рейса остановок на железнодорожных станциях, расположенных на таможенной территории Украины”.

Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных потребностей.

Транспортные средства личного пользования, которые классифицируются по товарной позиции 8903 согласно с УКТВЭД, могут использоваться гражданами, которые ввезли их в Украину, а также гражданами-резидентами и гражданами-нерезидентами, которые имеют надлежащее разрешение пользователя права на временный ввоз, при условии использования транспортного средства от имени и согласно инструкциям пользователя права на временный ввоз. Такие транспортные средства не могут использоваться для целей предпринимательской деятельности в Украине, быть раскомплектованы или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам”.

В заключительных положениях предусмотрено, что не являются финансовыми учреждениями (не имеют статуса финансового учреждения) независимые финансовые посредники, которые предоставляют услуги по выдаче финансовых гарантий в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины”.