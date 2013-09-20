Украине вернули высшую категорию авиабезопасности

Украина снова получила 1 категорию в классификации FAA (Федеральной Авиационной Администрации США).

Об этом сообщается в ноте от Посольства США, которую получила Государственная авиационная служба Украины в четверг, 19 сентября.

Отныне украинские перевозчики имеют возможность значительно расширить географию полетов и открывать рейсы в города США без ограничений частоты.

Решение ФАА, которое относит Украину к Категории 1 Программы IASA, базируется на результатах аудита, согласно которому Государственная авиационная служба Украины соответствует всем нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщила Госавиаслужба.

«Федеральная Авиационная Администрация США признала значительный прогресс в области авиационной безопасности в Украине и создание прозрачной системы управления авиационной отраслью. Государственной авиационной службой Украины завершена сложная и длительная работа по возвращению Украины к 1 Категории ФАА которая позволит расширить географию полетов украинских перевозчиков в Соединенные Штаты Америки и упростить разрешительные процедуры в Канаду, Японию, Австралию», - отмечает председатель Госавиаслужбы Украны Анатолий Колесник.

Как известно, после проведения в 2004 году аудита ФАА, из-за выявленных несоответствий международным требованиям ИКАО, в апреле 2005 года Украина была переведена в Категорию 2 Программы IASA, а всем украинским авиакомпаниям было запрещено открывать новые рейсы в США, использовать дополнительные самолеты и/или увеличивать частоту на маршрутах, которые уже существовали на момент завершения аудита, а также заключать договоры code-share с американскими авиакомпаниями, пока Категорию не изменят на первую.

В течение всего времени пребывания страны в Категории 2 воздушные суда украинских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в США, подлежали дополнительным проверкам в аэропортах США.

Справка. В соответствии с программой Международной Авиационной Оценки по Безопасности полетов (IASA Program), которая началась 24 августа 1992, Федеральная Авиационная Администрация США (ФАА) проводит аудит полномочных органов регулирования гражданской авиации стран, авиакомпании которых уже осуществляют полеты в США или только планируют их начать.

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