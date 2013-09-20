Приднепровская железная дорога за полгода повысила квалификацию более 2 тыс. сотрудников

Приднепровская железная дорога в первом полугодии текущего года повысила квалификационный уровень 2 тыс.124 сотрудникам, сообщила УНИАН пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, за январь-июнь 2013 года на долгосрочных курсах 803 руководителя и специалиста предприятия Приднепровской железной дороги повысили свою квалификацию, на краткосрочных училось 545 чиновника, а курсы целевого назначения прошли 280 специалистов соответствующих категорий.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, значительное внимание уделяется подготовке и переподготовке работников по новым специальностям в Днепропетровском и Марганецком центрах профессионального развития персонала железной дороги, где железнодорожники осваивают профессии стропальщика, оператора поста централизации, билетного или товарного кассира, машинистов: несъемной дрезины, электропоезда, тепловоза, электровоза, автомотрисы, крана, бульдозера; оператора котельной, бригадира по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути и искусственных сооружений, сигналиста, отладчика путевых машин и механизмов, дежурного стрелочного поста, обозревателя-ремонтника вагонов, оператора дефектоскопной тележки, поездного электромеханика, проводника пассажирских вагонов, электромонтеров по ремонту и обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки, контактной сети, тяговой подстанции.

По данным пресс-службы, за 6 месяцев этого года подготовку и переподготовку по новым и смежным профессиям прошли 762 рабочих, из них 435 - на Днепропетровском и Марганецком центрах профессионального развития персонала железной дороги, 268 - освоили новые профессии непосредственно на производстве.

«Большинство представителей рабочих профессий повышает свою квалификацию непосредственно на производстве: в течение первого полугодия 2013 года на рабочих местах повысили свой ​​квалификационный уровень 2 тыс. 124 человека, из которых 802 по итогам обучения получили более высокий разряд», - отмечено в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.