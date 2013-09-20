МАУ подаст заявку на выполнение рейсов Киев-Торонто

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины» в ближайшее время подаст заявку на получение разрешения для выполнения рейсов Киев-Торонто (Канада) летом 2014 года.

Об этом УНИАН сообщила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

«Мы уже начали подготовку документов на получение разрешения на выполнение полетов. Рассчитываем начать выполнять рейсы Киев-Торонто-Киев в летний период 2014 года», - сказала Сацкая.

При этом точные даты не уточняются.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» также намерена начать полеты в Америку, как только будет получено разрешение Федеральной авиационной администрации США

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Авиакомпания намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.