«Укрзализныця» недополучила 2,6 млрд грн из-за сокращения грузоперевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») за 8 месяцев текущего года недополучила 2,6 млрд грн из-за сокращения грузоперевозок, сообщили УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за 8 месяцев текущего года железные дороги Украины сократили грузоперевозки на 5,9% - до 286,3 млн тонн грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы, объемы перевозок сократились во всех видах сообщения: во внутреннем на 6,8% - до 10,8 млн тонн, транзитном - на 21,9%, до 6,3 млн тонн, импортном - на 1,7%, до 388,6 тыс. тонн и экспортном - на 0,3%, до 302,4 тыс. тонн грузов.

Как сообщает пресс-служба, за 8 месяцев текущего года объемы транзитных грузов сократились на 21,9% - до 22,4 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В частности, среди транзитных перевозок за указанный период времени первое место занимает перевозка нефти и нефтепродуктов - 28,5%, на втором месте - железная и марганцевая руда - 24,3% , на третьем - каменный уголь - 15,1%, на четвертом - химические минеральные удобрения - 8,2% , на пятом - химикаты - 7,5%, шестое место занимают железной черные металлы - 6,1%.

Согласно данным пресс-службы, «Укрзализныця» за январь-август 2013 года сократила на 1,7% - до 22, 6 млн тонн ввоз импортных грузов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Также «Укрзализныця» сократила объемы экспорта на 0,3% - до 92,6 млн тонн грузов за январь-август этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В частности, среди экспортных перевозок первое место занимает железная и марганцевая руды - 27,6% от общего объема экспортных перевозок, второе место - минеральные строительные материалы - 25,1%, третье - черные металлы (16,9%), четвертое занимает зерно и продукты помола - 11%.

Кроме того, «Укрзализныця» также сократила объемы перевозок во внутреннем сообщении на 6,8% - до 148,6 тыс. тонн. Среди внутренних перевозок за указанный период времени первое место занимает каменный уголь - 39,9%, второе - железная и марганцевая руды (16,7%), третье - минеральные строительные материалы (13,4%).

«Во внутреннем сообщении снижение произошло почти по всей основной номенклатуре грузов, за исключением: химических минеральных удобрений, лесных грузов, лома черных металлов», - отмечается в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-августе 2013 года в среднем ежесуточно нагружали 1,002 млн тонн грузов, задействовав при этом 15,6 тыс. вагонов, что на 2,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом "Укрзализныця" считает, что динамика ежемесячной погрузки в 2013 году в целом позитивная. В частности, объемы погрузок в августе 2013 года по сравнению с июлем увеличились на 1,9%.