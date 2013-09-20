Польская Przewozy Regionalne в 2012 году сократила убыток до 14,3 млн долл.

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный перевозчик пассажиров компания Przewozy Regionalne (PR) в прошлом году получила 14,3 млн долл. убытка, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Согласно годовому отчету компании, которым располагает УНИАН, выручка с учетом дотаций органов местного самоуправления, которые владеют PR, снизилась на около 3,5% - до 610 млн долл.

Чистая выручка без дотаций снизилась на около 4% - до 257 млн долл.

Компания на конец прошлого года оценивала свои активы в почти 210 млн долл. при обязательствах свыше 280 млн долл., 95% из которых были краткосрочными обязательствами.

Przewozy Regionalne в прошлом году перевезла 101 млн пассажиров, что на 8%, или почти 9 млн человек меньше, чем в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года был обнародован план, согласно которому созданная в конце 2008 года компания Przewozy Regionalnе ожидала получить в 2013 году свою первую прибыль - на уровне около 3,5 млн долл.

Przewozy Regionalne, которой владеют 16 польских воеводств (аналог областей в Украине), ежедневно реализует 1,8 тыс. железнодорожных сообщений, которыми пользуются около 300 тыс. пассажиров.

По итогам первого полугодия доля компании в рынке железнодорожных перевозок пассажиров в Польше сократилась до менее 33% с почти 39% за первые шесть месяцев прошлого года.