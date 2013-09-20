Капремонт дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта обойдется в 176 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил скорректированный проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта общей сметной стоимостью 176 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №704-р от 11 сентября, опубликованном на сайте правительства.

«Утвердить представленный Государственным агентством автомобильных дорог скорректированный рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 662 + 750 - км 680 + 200», разработанный Крымским филиалом государственного предприятия "Укргипродор" и рекомендованный к утверждению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, длина дороги составляет 17,45 км. Общая сметная стоимость проекта – 175,794 млн грн, из которых расходы на строительно-монтажные работы составляют 139,934 млн грн. Предусматривается, что капремонт дороги будет длиться 24 месяца.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе.