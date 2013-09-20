Железнодорожный холдинг Польши до 2015 года сократит задолженность вдвое

Варшава . Польский государственный железнодорожный холдинг PKP планирует сократить свою задолженность в ближайшие два года до 650 млн долл. с нынешних около 1,3 млрд долл., главным образом за счет приватизации входящих в него компаний и продажи недвижимости.

Об этом сообщает агентство Newseria со ссылкой на главу правления компании Якуба Карновского.

"Задолженность была почти 1,5 млрд долл., сейчас менее 1,3 млрд. долл. Долг погашается за счет приватизации, продажи имущества РКР, главным образом недвижимости. Последние выплаты по этому долгу будут в 2022 году, то есть через 9 лет, а большая часть - около 650 млн долл. - должна быть выплачена до конца 2014 года", - сказал он.

Глава компании напомнил, что для погашения огромной задолженности госхолдинга будут использованы средства от продажи крупнейшего железнодорожного грузоперевозчика компании PKP Cargo. Власти намерены продать от 25 до 50 минус 1 акция компании на Варшавской бирже уже этой осенью.

После этого планируется продать компанию Intercity – одного из крупнейших пассажирских перевозчиков, входящих в РКР, а также другие компании.

Карновский напомнил, что в текущем году холдинг получил около 70 млн долл. за продажу компании, управляющей железнодорожной и туристической инфраструктурой в польских горах – PKP Polskie Koleje Liniowe.

Cобеседник агентства отметил, что материнская компания государственного железнодорожного холдинга PKP S.A., объединяющего ряд компаний, которые планируется приватизировать, будет ликвидирована после завершения приватизации и продажи другого имущества.

"РКР является собственником очень большого количества недвижимости, большая часть которого не имеет коммерческой ценности, поэтому их не удастся продать... Но пока нужно продать крупные железнодорожные компании, в том числе Intercity. Это задача на ближайшие 2-3 года", - сказал Карновский.

По данным РКР, холдинг владеет земельными участками общей площадью более 100 тыс. га, а также 40 тыс. помещений площадью более 6 млн кв. м.

Как сообщал УНИАН, все компании, входящие в железнодорожный холдинг РКР, в прошлом году получили в целом более 120 млн долл. чистой прибыли при выручке около 3,7 млрд долл.

Справка УНИАН. Польское правительство создало железнодорожный холдинг PKP Group в 2001 году в рамках реструктуризации отрасли, в ее состав вошли 9 компаний, поделенные на категории в зависимости от выполняемых функций: перевозчики грузов, перевозчики пассажиров и занимающиеся железнодорожной инфраструктурой компании.

На конец 2011 года холдинг оценивал свои основные средства в 1,4 млрд долл.