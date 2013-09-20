Проезд в киевском метро подорожает из-за цен на электроэнергию

Стоимость проезда в киевском метро повысится из-за повышения цен на электроэнергию, а также необходимости обновлять технический состав метрополитена, сообщил глава Государственной инспекции Украины по контролю за ценами Александр Киселев, отвечая на вопросы в газете “Урядовый курьер”.

“К сожалению, да (стоимость проезда в метро повысится – УНИАН). А все потому, что метро полностью зависит от цены за киловатт электроэнергии, который дорожает. А также потребности заменить большое количество сношенного полотна и электропоездов. А это сталь и снова киловатты, которые формируют цену на сталепрокат”, - сказал он.

Киселев также отметил, что о росте цен говорят еще с весны текущего года, однако стоимость проезда пока не изменилась.

“Про это (повышение цен - УНИАН) говорят еще с весны. Повысили? Нет. Удерживаем пока что. Мы не стоим в стороне, но и мы зависим от многих факторов”, - добавил он.

При этом в интервью глава Госценинспекции не уточнил временные рамки и сумму, на которую может увеличиться цена. Кроме того, Киселев не сообщил, сколько метрополитен зарабатывает от размещения рекламы на станциях и в вагонах поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты заявляли о намеренном занижении показателей пассажиропотока коммунальным предприятием "Киевский метрополитен", что приводит к недополученным доходам.

Кроме того, ряд экспертов предположили, что киевский метрополитен минимум втрое завышает количество льготников. Для решения этой проблемы киевские власти предложили заменить жетоны на электронные билеты, которые, по мнению экспертов, смогут более точно зафиксировать количество льготников и измерить ежедневный пассажиропоток столичного метро.

Летом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что экономически обоснованный тариф для проезда в метро составляет 3,5 грн, однако в ближайшее время стоимость проезда не повысится.

Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 64 километра и 51 станции. Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.