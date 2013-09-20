PKP Intercity прогнозирует рекордный убыток в 45 млн долл.

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный перевозчик пассажиров между крупными городами компания PKP Intercity в текущем году прогнозирует рекордный чистый убыток в размере около 45 млн долл., что почти в 7,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает портал wirtualne media cо ссылкой на члена правления компании Павла Хординского.

"В этом году прогноз говорит об убытке в 140 млн злотых (1 USD = 3,1 PLN). Мы надеемся, что нам удастся уменьшить его, и действительно много делаем, чтобы именно так получилось", - сказал он.

Представитель правления не назвал причин такого рекордного убытка, подчеркнув, что принимаемые руководством меры в ближайшем будущем позволят добиться экономии более 30 млн долл. в год, что позволит улучшить финансовые результаты компании.

"Думаю, что в будущем году результат будет около нуля - с минимальным убытком или прибылью. В свою очередь уже в 2015 году планируем прибыль более 30 млн долл.", - сказал он.

Портал отмечает, что последний раз компания получила прибыль в 2007 году - около 15 млн долл., а предыдущий рекордный убыток был зафиксирован в 2010 году - 44 млн долл. (по текущему курсу).

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, созданный властями для реструктуризации железнодорожной отрасли в 2001 году. Компания специализируется на перевозках пассажиров между крупнейшими польскими городами, а также в заграничном сообщении. Власти намерены приватизировать эту компанию в ближайшие 2-3 года.