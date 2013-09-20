В Одессе презентовали Единую информационную систему портового сообщества

В Одесском морском торговом порту сегодня состоялась презентация Единой информационной системы портового сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие 1-й заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, советник министра инфраструктуры Олег Платонов, глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Юрий Васьков, почетный президент порта Николай Павлюк, заместитель начальника Южной таможни Юрий Соколов, начальник службы стратегического развития ГП АМПУ Вячеслав Вороной, а также представители коммерческих структур, функционирующих порту.

Как отметил в ходе презентации Ефименко, после вступления в силу Закона «О морских портах», государство осуществляет администрирование в портах, а бизнесмены заинтересованы в своевременном оформлении грузов. «Это возможно только, если бизнес не контактирует с чиновником. Такой контакт – потеря времени... Где работает большое количество людей, исключить человеческий фактор невозможно. Поэтому стоит задача – упростить работу бизнесу», - сказал 1-й заместитель министра.

Как заявил Вороной, у действующей сейчас системы бумажного документооборота – много недостатков.

«Для вывоза контейнера с территории порта необходимо предоставить кучу бумажных документов, что создает предпосылки к созданию коррупционных схем, а время на оформление документов на вывоз контейнеров составляет от 10 часов до нескольких месяцев. Это приводит к тому, что время оформления транспортных средств с транзитными и импортными грузами в Украине в значительной степени превышает аналогичные показателя в ведущих европейских портах», - сказал начальник службы стратегического развития ГП АМПУ.

По его словам, для улучшения ситуации в зоне деятельности Южной таможни и портов одесского региона созданы междуведомственная и экспертная рабочие группы для внедрения системы «Единое окно».

«Реализация данного проекта осуществляется путем создания в портах Единой информационной системы портового сообщества. Внедрение такой системы позволит нам структурировать и упорядочить информационные потоки между участниками транспортного процесса. Информация подается в электронном виде единоразово в единое окно. Опыт позаимствован нами из опыта ведущих европейских портов", - сказал Вороной.

По его словам, с 2 апреля 2013 года система внедрена в эксплуатацию в Одесском порту в тестовом режиме – электронный и бумажный наряд. Со 2 сентября на территории Одесского порта оформление контейнеров осуществляется исключительно на основании программного комплекса «Электронный наряд». На данный момент с использованием Единой информационной системы портового сообщества уже обработано более 70 тыс. контейнеров. На следующей неделе запланирована тестовая эксплуатация в Ильичевском морском торговом порту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Одесской области, по состоянию на 1 сентября, с момента внедрения системы в тестовом режиме, таможенным постом «Одесса-порт» Южной таможни Миндоходов принято и обработано в единой системе почти 39 тыс. нарядов и электронных документов.

Единая система объединяет 20 морских линий, 243 экспедиторских и 16 агентских компаний с функционирующими электронными цифровыми подписями.