На рынке мониторов впервые с 2007 года сменился лидер

Американская Dell во втором квартале 2013 года отгрузила конечным продавцам чуть более пяти миллионов мониторов, став мировым лидером по этому показателю. Как отмечает аналитическая контора IDC, занимающаяся подсчетом поставок, до этого с 2007 года первое место в мире занимала южнокорейская Samsung. Она во втором квартале продала только 4,2 миллиона мониторов, пишет Лента.ru.

По новым данным, Dell занимает 14,9 процента рынка, а Samsung — только 12,6 процента. В IDC объясняют, что такого результата американской компании удалось достичь за счет увеличения продаж в США и Юго-Восточной Азии. При этом по сравнению со вторым кварталом 2012 года у Dell продажи увеличились лишь на 0,9 процента, но зато у Samsung — обвалились на 24,1 процента.

В целом мировой рынок мониторов во втором квартале 2013 года сократился на 0,7 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил чуть менее 36 миллионов штук. Следом за двумя лидерами идут HP (11,9% рынка), LG (9,9%) и Lenovo (9,1%).

В пресс-релизе IDC подчеркивается, что по выручке за мониторы Samsung продолжает оставаться мировым лидером, так как во втором квартале 2013 года этот вид деятельности принес компании 1,1 миллиарда долларов (18,5% от глобального рынка).

Данные продаж по регионам (в том числе и по России) в пресс-релизе IDC не приводятся. Ранее компания ITResearch сообщала, что всего за 2012 год в России было продано около пяти миллионов мониторов на сумму в 870 миллионов долларов.