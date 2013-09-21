Компания BlackBerry уволит 4,5 тыс. сотрудников

Канадский производитель смартфонов BlackBerry объявил в пятницу о решении уволить 4,5 тыс сотрудников в связи со значительными финансовыми потерями. Как отмечается в распространенном заявлении, убытки составят по итогам второго квартала от 950 до 995 млн долларов и вызваны, главным образом, плохими продажами выпускаемых компанией мобильных аппаратов, передает ИТАР-ТАСС.

BlackBerry рассчитывала поправить свое финансовое положение и вернуть утраченные на мировом рынке позиции с помощью новых моделей Q10 и Z10, которые поступили в продажу в январе текущего года. Но надежды не оправдались. Во втором квартале было приобретено 3,7 млн аппаратов - почти в два раза меньше, чем в первом.

В прошлом году BlackBerry уже сократила свой штат на 5 тыс сотрудников. К ним добавились еще 250 работников в июле и 100 - в августе. Новая волна увольнений затронет почти 40% всего персонала компании.

В начале 2000-х годов выпускаемые компанией смартфоны с физической клавиатурой, поддерживавшие функцию мгновенного корпоративного общения, получили широкую популярность в США и других странах. Однако с выходом на рынок сенсорных устройств, таких как "Айфон", и аппаратов на основе операционной системы "Андроид", доля BlackBerry на мировом рынке стала стремительно падать: с 20% в 2009 году до 3% в настоящее время. В США - с 46% до 2%.

На Торонтской фондовой бирже курс акций компании упал в пятницу сразу на 16,08% или 1,74 доллара - до 9,08 доллара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Panasonic покидает рынок смартфонов

Производитель смартфонов BlackBerry может быть продан в ближайшие месяцы

Apple выпустила линейку бюджетных смартфонов - iPhone 5C