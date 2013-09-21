ГАИ призывает водителей не парковаться возле НСК «Олимпийский» во время матча

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей завтра, 22 сентября, не парковать транспорт возле НСК «Олимпийский», где состоится футбольный матч.

Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ Киева.

ГАИ информирует, что 22 сентября в 19 часов 30 минут на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч 10-го чемпионата Премьер Лиги Украины сезона 2013/2014 между командами ФК Динамо» (Киев) и «Карпаты» (Львов).

«С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт в нарушение правил, а также с 8 часа утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» улицах, а также на тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной», - говорится в сообщении ГАИ.

Также Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам «быть внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных».