Польский РКР вложит в модернизацию вокзалов почти полмиллиарда долларов

Варшава. Польский государственный железнодорожный холдинг РКР планирует вложить в модернизацию железнодорожных вокзалов в Польше в 2013-2015 годах более 480 млн долл., что является рекордным показателем за всю историю компании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

За эти средства холдинг намерен завершить реконструкцию около 40 железнодорожных вокзалов.

Компания отметила, что часть средств на эти объекты выделит польское правительство и Европейский союз в рамках программ помощи Польше.

В компании также сообщили, инвестиции в создание офисно-торговых помещений на вокзалах и вблизи них в ближайшие три года составят более 300 млн долл., 70% из которых частные инвесторы потратят на объекты в Катовицах и Познани.

РКР также заметила, что модернизация 12 железнодорожных вокзалов, которая была завершена в последние годы, обошлась в более 200 млн долл., около половині из которых пришлось на реконструкцию вокзала во Вроцлаве. Модернизация вокзалов в меньших городах стоила от около 4,5 до 9 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,1PLN).

Cправка УНИАН. РКР владеет в Польше 2,5 тыс. вокзалов, из которых только 600 выполняет свои функции. Остальные компания намерена передать органам местного самоуправления или продать, чтобы сократить расходы на их содержание.

Правительство Польши создало группу компаний PKP в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации. В ноябре 2012 года власти утвердили план развития компании до 2016 года, который предусматривает приватизацию части входящих в холдинг дочерних компаний.