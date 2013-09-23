«Укрзализныця» сэкономила 1,4 млн грн на экономичном светооборудовании

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за 8 месяцев 2013 г. сэкономила 1,4 млн грн благодаря закупке более 1,2 тыс. экономичных светильников и ламп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», замена светооборудования проводилась в рамках отраслевой Программы энергосбережения на железных дорогах Украины.

«За период с 2007 по 2012 годы в рамках Программы энергосбережения заменены на новые более экономичные более 9 тыс. устаревших типов светильников, в основном с лампами накаливания. Общая экономия средств за указанный период составила 11,8 млн грн», - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, масштабные работы по замене устаревшего электроосветительного оборудования были выполнены в 2005-2006 годах, когда на железных дорогах Украины произведена замена более 16 тыс. светильников и 31 тыс. ламп старого типа. В целом, за период с 2000 по 2012 годы объемы потребления электроэнергии на внешнем освещении объектов железнодорожного транспорта удалось сократить на 85 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины благодаря энергосберегающим технологиям в 1 полугодии сэкономили 9,1 тыс. тонн энергоресурсов в условном исчислении на общую сумму 39,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» реализует долгосрочную стратегию развития системы управления энергоснабжением отрасли. Железнодорожники вводят новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, ищут и находят возможности снижения энергоемкости выполненных работ.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.

«Укрзализныця» проводит мероприятия по обеспечению уменьшения использования котельно-печного топлива на производство тепловой энергии. С этой целью проводится реконструкция устаревших котельных с установкой современных высокоэффективных котлов, перевод мазутных котельных на работу на природном газе и электроэнергии.