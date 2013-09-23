Украина готова к сотрудничеству в транспортной отрасли - Вилкул

Украина готова предложить инвесторам максимально привлекательные условия для сотрудничества в транспортной сфере с целью модернизации отрасли и повышения ее конкурентоспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время открытия 17-го Международного конгресса по колесным парам в Киеве.

«В Украине создаются благоприятные, прозрачные и равноправные условия для сотрудничества с бизнесом. Мы готовы предлагать инвесторам максимально гибкий подход к формам и механизмам такого сотрудничества», - сказал Вилкул.

«Наша главная цель - модернизация экономики и повышение ее конкурентоспособности. Украина готова к такому сотрудничеству. Мы открыты для диалога... Наше задание - развивать транспортный и логистический потенциал страны», - добавил вице-премьер-министр. Кроме того, по словам Вилкула, украинская транспортная отрасль нуждается во внедрении инновационных технологий, которые смогли бы вывести страну на новый, более качественный уровень.

«Важной составляющей развития отрасли является внедрение инновационных технологий», - сказал вице-премьер.

Вилкул также отметил, что Украина занимает четвертое место по объемам грузовых перевозок в Евразии, уступая Китаю, России, Индии. Кроме того, Украина занимает первое место в мире по экспорту железнодорожных путей и третье по их выпуску.

Слова вице-премьер-министра поддержали также генеральный директор «Интерпайпа» Александр Кириченко и первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай Сергиенко.

«Мы бы хотели сосредоточиться на обсуждении тех разработок, идей, оборудования, которые определяют развитие нашей отрасли. Мы собрались, чтобы обсудить новые технологии, которые позволяют увеличить жизненный цикл колесных пар», - сказал Кириченко.

«Хочу выразить уверенность, что результаты конференции будут способствовать внедрению новых разработок и прогрессивных технологий, направленных на повышение надежности колесных пар и уменьшения их износа», - добавил Сергиенко.

Справка УНИАН. В конгрессе принимают участие более 300 участников из 34 стран мира. Конгресс продлится пять дней, в течении которых эксперты-колесники представят свои доклады. Основная тематика конгресса: «Новые технологии, продлевающие жизненный цикл колесных пар».

Организаторами конгресса в Украине выступила Европейская ассоциация производителей железнодорожной техники Unife и колесный бренд KLW компании «Интерпайп».

Международный конгресс по колесным парам - одно из наиболее авторитетных мероприятий колесной индустрии. До Украины конгресс принимали крупнейшие производители железнодорожной техники Италии, Чехии, ЮАР, США, Австралии и других стран мира. Конгресс является платформой для общения и обмена опытом среди национальных операторов железных дорог, производителей железнодорожных колес, бандажей, колесных пар, поставщиков оборудования и комплектующих для железнодорожной индустрии, научных институтов, исследовательских лабораторий.

Международный конгресс по колесным парам был основан в 1963 году. С тех пор конгресс проходит раз в три года.