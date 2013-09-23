Убыток Blackberry достигнет рекорда

Канадская Blackberry, сделавшая себе имя на выпуске смартфонов со встроенным сервисом электронной почты, уведомила инвесторов, что по итогам II квартала 2014 финансового года (завершился 31 августа 2013 г.) спишет в убыток $930-960 млн. В такую сумму компания оценила стоимость непроданных смартфонов, оставшихся на складе, пишут "Ведомости".

Всего за три летних месяца Blackberry продала 5,9 млн смартфонов, но часть из них была выпущена еще в предыдущие кварталы. Аппаратов, и выпущенных, и проданных за июнь — август, оказалось всего 3,7 млн — много меньше, чем в предыдущие кварталы.

В итоге Blackberry завершит квартал с $950-995 млн чистого убытка при не намного большей выручке — $1,6 млрд. Если бы не списание, убыток не превысил бы $265 млн.

Проблемы Blackberry усугублялись по мере роста популярности смартфонов с сенсорным экраном — сначала iPhone, а затем Android-фонов. По оценке аналитической компании IDC, в апреле — июне 2013 г. доля Blackberry на мировом рынке смартфонов упала до 2,9% против 6,4% годом ранее. А в 2008 г. она составляла почти 20% — компания была 2-й после Nokia.

В пятницу руководство Blackberry объявило, что компания прекращает выпуск смартфонов для частных пользователей и сконцентрируется на клиентах-корпорациях. Это приведет, в частности, к 40%-ному сокращению штата ее сотрудников.

На рынке клиентов-корпораций дела Blackberry идут тоже неважно. Если в 2010 г. ее смартфонами пользовались сотрудники 31% компаний мира, то сейчас — только 8%, а в США и Канаде доля Blackberry за то же время рухнула с 70 до 5%, следует из данных IDC, которые приводит The Wall Street Journal. Но вопрос уже не в том, наверстает ли Blackberry упущенное, а в том, выживет ли она вообще, замечает аналитик IDC Аль Хилва, которого цитирует WSJ: «Вряд ли кто-то ждет, что Blackberry будет доминировать на рынке, как некогда. Но компания может выжить и даже благополучно существовать с долей рынка 5-10%, если научится хорошо управлять бизнесом и выберет правильный масштаб».