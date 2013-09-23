«Укрзализныця» дорабатывает электронный формат накладной международного образца

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») будет дорабатывать электронный формат накладной международного образца ЦИМ/СМГС (Соглашение о международном грузовом сообщении), о чем было принято решение на совещании железнодорожников стран СНГ и Европы 12 сентября текущего года, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на данный момент железнодорожники испытывают новые технологии на электронном оформлении порожних вагонов в грузоперевозках между «Укрзализныцей» и Российскими железными дорогами, однако в дальнейшем планируется использовать в электронном виде документы ЦИМ/СМГС вместо таможенной декларации для декларирования товаров.

«Это позволит грузовладельцам и операторам стран различных транспортных систем в будущем осуществлять перевозки исключительно по унифицированным электронными перевозочными документами», - цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Анну Кириченко.

Пресс-служба подчеркивает, переход от бумажного к электронному документообороту, причем не только внутри Украины, но и на международном уровне послужит повышению эффективности управления и информационного обмена в международном процессе перевозок.

Как сообщал УНИАН, за август текущего года между «Укрзализныцей» и Российской железной дорогой станции Украины было оформлено 3642 электронных накладных СМГС (Соглашение о международном грузовом сообщении) на 9167 порожних собственных вагонов в электронном формате, что составляет 79,73 % от общего количества документов. За первую декаду сентября 2013 года уже оформлено 1248 электронных накладных СМГС на 3485 вагона в электронном формате, что составляет 78,9 % от общего количества документов.

Справка УНИАН. Решение о разработке унифицированной накладной ЦИМ /СМГС было принято в октябре 2003 года на Международной конференции по транспортному праву по инициативе «Укрзализныци».

ЦИМ/СМГС — это накладная международного образца, которая используется в международных грузовых перевозках по сети железных дорого стран-участниц «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении».

Это единственная унифицированная транспортная накладная для стран с различным транспортным правом, которая используется перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями для осуществления перевозок в международном сообщении. Унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада. Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято в июне 2006 года на 34-й сессии Совещания Министров транспорта ОСЖД.