Доходы предприятий отрасли связи снизились на 1,7%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в январе-августе 2013 года снизились на 1,7% по сравнению с январем-августом 2012 года и составили 34,84 млрд грн (с НДС). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению за указанный период составили более 22,7 млрд грн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Отрицательная динамика доходов отрасли наблюдается уже третий месяц подряд (в январе-июне 2013 года падение доходов составило 0,5%, в январе-июле – 1,2%), последний раз падение доходов отмечалось в первом полугодии 2009 года (на 2,7%). Основной причиной этого за отчетный период стало падение доходов в сегменте сотовой связи, на которую приходится более 60% доходов отрасли. Так, в январе-августе 2013 года доходы операторов сотовой связи составили более 20,9 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, из них почти 16,4 млрд грн получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (рост на 3%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил более 4 млрд грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-августе 2013 года составил почти 3,75 млрд грн (из них населению – более 2 млрд грн), что на 6,5% больше (для населения меньше на 7,1%), чем за аналогичный период 2012 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-августе 2013 года составил почти 269 млн грн (из них населению – 238 млн грн), что на 5,4% больше (для населения – на 4,5% больше), чем за январь-август 2012 года.

На третьей позиции находится компьютерная связь. Объем доходов от этих услуг по результатам января-августа 2013 года вырос на 7,1% и составил почти 3,7 млрд грн, из них более 2,1 млрд грн составили доходы от услуг населению (рост на 11,3%). При этом доходы предприятий, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в интернет, составили за отчетный период более 3,2 млрд грн (рост на 4,5%), из них более 2,1 млрд грн – населению (рост – 11,1%).

Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-августе 2013 года вырос по сравнению с в январем-августом 2012 года на 3,4% и составил почти 2,18 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму более 377 млн грн (рост на 2,3%).

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи за отчетный период составил более 1,5 млрд грн (из них более 400 млн грн – от предоставления услуг населению), что на 22,2% (населению – на 22,4%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-августе 2013 года составил более 1,5 млрд грн, что на 2,7% превысило показатель за аналогичный период 2012 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили более 1,05 млрд грн (из них населению – на более 1,02 млрд грн), что на 3,7% (для населения – на 3,3%) больше, чем за январь-август 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году доходы предприятий отрасли связи Украины выросли на 1,1% по сравнению 2011 годом и составили 52,27 млрд грн (с НДС).