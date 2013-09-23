Приднепровская железная дорога увеличила перевозку зерна почти в 3 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 1 июля по 19 сентября текущего года увеличила перевозку зерна до 397,5 тыс. тонн со 137,1 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше аналогичного периода 2012 года, сообщила пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, ПЖД только в сентябре этого года перевезла 112,8 тыс. тонн зерновых, что в 3,5 раза больше аналогичного периода 2012 года.

Как сообщает пресс-служба, с начала года по состоянию на 22 сентября текущего года Приднепровская железная дорога перевезла более 587 тыс. тонн зерна, задействовав при этом 9 428 зерновозов. При этом средняя ежесуточная норма ПЖД составила 21,5 тыс. тонн зерна.

Пресс-служба также подчеркнула, что ПЖД обеспечивает перевозку зерна нового урожая без сбоев и задержек.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) по состоянию на 9 сентября перевезла 328,1 тыс. тонн зерновых нового урожая, что в 2,8 раза больше показателя июля-сентября 2012 года. Железные дороги Украины по состоянию на 17 сентября 2013 года перевезли 11,744 млн тонн зерна, задействовав при этом 183,757 тыс. вагонов

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.