Прибыль предприятий сферы телекоммуникаций и ИТ превысила 3,3 млрд грн

В 1-м полугодии 2013 года общая прибыль (до налогообложения) больших и средних предприятий сферы телекоммуникаций и ИТ составила более 3,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (в 2102 году в 1-м полугодии данные показатели учитывались Госстатом совместно в сфере деятельности транспорта и связи).

За отчетный период более половины (58%) предприятий отрасли оказались прибыльными, получив прибыль в размере почти 5,34 млрд грн. Остальные предприятия отрасли телекоммуникаций и ИТ (42%) оказались убыточными: их общий убыток составил более 2 млрд грн.

В 2012 году общая прибыль (до налогообложения) предприятий сферы телекоммуникаций и ИТ составила более 5,9 млрд грн, из них 63,4% предприятий отрасли оказались прибыльными, получив прибыль в размере более 11,8 млрд грн, остальные предприятия оказались убыточными: их общий убыток составил более 5,8 млрд грн.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по итогам 2012 года в Украине в сфере информатизации и телекоммуникаций зарегистрированы более 16,6 тыс. субъектов ведения хозяйства разных форм собственности (на которых работает свыше 240 тыс. сотрудников), из них - 2114 операторов, которые имеют лицензии на определенный вид деятельности в сфере телекоммуникаций.