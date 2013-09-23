Изношенность железнодорожного транспорта достигла максимума - «Укрзализныця»

17:11, 23 сентября 2013
Транспорт/Связь
0

Изношенность железнодорожного транспорта Украины на сегодняшний день достигла своего максимального значения — в рамках 70-90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Николай Сергиенко во время открытия 17-го международного конгресса по колесным парам в Киеве.

«Изношенность железнодорожных основных фондов, если говорить про подвижной состав, достигла фактического пика. Изношенность вагонного паркинга — 88%. Локомотивов, зависимо от типа и серии, достигает 70-80%. Состояние колес подтверждает состояние подвижного состава. Пассажирские вагоны также имеют высокий уровень изношенность — порядка 80%», - сказал Сергиенко.

По его словам, у компании нет средств для обновления всей необходимой техники.

«На сегодняшний день мы работаем над обновлением подвижного состава: и вагонов, и локомотивов. Мы имеем контракты на их закупки. Конечно, финансовых средств, которыми мы располагаем, слишком мало, чтобы увеличить динамику обновления», - добавил он.

Сергиенко также отметил, что «Укрзализныця» предлагает потенциальным клиентам инвестировать в подвижные составы.

«Я подтверждаю, что, к сожалению, динамика старения намного превышает динамику обновления. Потому мы предлагает нашим потенциальным клиентам рынка, всем перевозчикам воспользоваться возможностью и покупать грузовые вагоны, брать на свой баланс, а мы будем перевозчиками, как во всем мире. Мы будем вести, будем предоставлять наши локомотивы, будем предоставлять наши услуги инфраструктуры. Это опыт всего мира», - отметил Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» не раз обращалась к правительству с просьбой помочь обновить железнодорожный парк.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. Вместе с тем, проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в этом году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава. Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укразлизныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров. При этом ведомство продолжает за собственные средства реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter