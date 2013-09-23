Изношенность железнодорожного транспорта достигла максимума - «Укрзализныця»

Изношенность железнодорожного транспорта Украины на сегодняшний день достигла своего максимального значения — в рамках 70-90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Николай Сергиенко во время открытия 17-го международного конгресса по колесным парам в Киеве.

«Изношенность железнодорожных основных фондов, если говорить про подвижной состав, достигла фактического пика. Изношенность вагонного паркинга — 88%. Локомотивов, зависимо от типа и серии, достигает 70-80%. Состояние колес подтверждает состояние подвижного состава. Пассажирские вагоны также имеют высокий уровень изношенность — порядка 80%», - сказал Сергиенко.

По его словам, у компании нет средств для обновления всей необходимой техники.

«На сегодняшний день мы работаем над обновлением подвижного состава: и вагонов, и локомотивов. Мы имеем контракты на их закупки. Конечно, финансовых средств, которыми мы располагаем, слишком мало, чтобы увеличить динамику обновления», - добавил он.

Сергиенко также отметил, что «Укрзализныця» предлагает потенциальным клиентам инвестировать в подвижные составы.

«Я подтверждаю, что, к сожалению, динамика старения намного превышает динамику обновления. Потому мы предлагает нашим потенциальным клиентам рынка, всем перевозчикам воспользоваться возможностью и покупать грузовые вагоны, брать на свой баланс, а мы будем перевозчиками, как во всем мире. Мы будем вести, будем предоставлять наши локомотивы, будем предоставлять наши услуги инфраструктуры. Это опыт всего мира», - отметил Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» не раз обращалась к правительству с просьбой помочь обновить железнодорожный парк.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. Вместе с тем, проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в этом году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава. Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укразлизныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров. При этом ведомство продолжает за собственные средства реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.