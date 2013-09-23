Продажи iPhone резко подняли акции Apple

Акции Apple на открытии торгов на американских биржах 23 сентября выросли сразу на шесть процентов. Инвесторы бросились скупать ценные бумаги компании на фоне данных об отгрузке девяти миллионов iPhone новых моделей 5s и 5c за минувшие выходные, сообщает Лента.ru.

Теперь акции Apple торгуются чуть ниже отметки в 500 долларов за штуку, что является максимумом с начала сентября. Впрочем, до исторического максимума в районе 700 долларов, достигнутому во второй половине 2012 года, им по-прежнему далеко.

Тем не менее, рост акций Аpple позволил компании укрепить свои позиции самой дорогой публичной компании мира. Капитализация производителя iPhone оценивается в 450 миллиардов долларов. Его основной конкурент — нефтяная ExxonMobil — отстает от Apple на 50 миллиардов.

О продаже девяти миллионов устройств первым сообщило агентство Bloomberg, которое сослалось на подсчеты самой Apple. По данным издания, аналитики рассчитывали на продажу 5-7,5 миллиона «айфонов».

Apple представила iPhone 5s и iPhone 5c в начале сентября, а в продажу они поступили 20-го. Примечательно, что сразу после презентации новых смартфонов акции компании просели и сейчас лишь вернулись к уровням начала месяца. Всего за 30 дней с конца августа акции Apple подешевели приблизительно на процент.

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