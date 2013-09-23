Компания Microsoft анонсировала планшет второго поколения Surface Pro 2, сообщил на презентации в Нью-Йорке вице-президент Microsoft по планшетам Surface Панос Панай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Digit.ru.

Первые планшеты Surface компания представила в июне прошлого года. Хотя Surface Pro вышел на рынок позже младшей модели Surface RT, эксперты отмечали сравнительно лучшую динамику продаж устройства.

Ключевым новшеством планшета Surface Pro 2 стало увеличенное на 75% время работы без подзарядки по сравнению с 3-4 часами в первой версии, в том числе, за счет встраивания современной версии процессора Intel семейства Haswell. По словам Паная, в ClearType HD-экране устройства на 46% улучшена цветопередача.

Вместе с Surface Pro 2 Панай также представил специальную станцию для подзарядки устройства Surface Docking Station, оснащенную тремя портами USB 3.0, одним USB 1.0, портом Mini DisplayPort, аудиовыходами.

Кроме того, Microsoft представила обложку-клавиатуру Type Cover 2 с полноценными клавишами. Новый аксессуар на 1 миллиметр тоньше прежней обложки, снабжен подсветкой и доступен в большем числе цветовых решений – фиолетовом, розовом, голубом и черном.