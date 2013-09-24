Проезд в киевском метро может подорожать до 5 гривень

С 1 января в Киеве, как уже неоднократно анонсировали городские власти, заработает новая система оплаты проезда в метро и наземном общественном транспорте (включая городскую электричку и фуникулер).

Проект с новыми ценами уже передали в Кабмин.

Вводятся два типа билетов - на количество поездок и на определенный период времени (от одного дня до года). Минимальная стоимость поездки составит 1,67 гривень. Сообщается, что одним билетом можно будет пользоваться во всех видах транспорта (кроме маршруток), сообщает газета Вести.

Единый проездной билет на неограниченное количество поездок в муниципальном транспорте за 75 минут (в метро 1 поездка) будет стоить 5 гривень. Купив такой билет, можно сделать несколько поездок в наземном транспорте и одну поездку в метро. Главное - уложиться в 75 минут. Отсчет времени начинается с момента активизации билета.

За многоразовый проездной билет на 10 поездок придется заплатить 35 гривень, на 100 поездок - 305 гривень. В обращение вводятся билеты на 20, 30, 50 и больше поездок.

Также в обращении останутся персональные проездные билеты (по типу проездного) с неограниченным количеством поездок. Проездной на 1 месяц будет стоить 260 грн, на три месяца - 700 грн, на год - 2500 грн.

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