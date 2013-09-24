Российские железные дороги повысят цены для нефтяников

Россиейские чиновники обсуждают повышение в 2014 году тарифа РЖД на перевозку нефти и нефтепродуктов на 6%, рассказали «Ведомостям» два профильных федеральных чиновника.

Предложение повысить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов продиктовано тем, что это самый доходный для РЖД вид груза. А цены на продукцию нефтяных компаний в отличие от угольщиков и металлургов держатся на высоком уровне. Из-за высокой стоимости перевозок нефти и нефтепродуктов стоимость перевозки других грузов низкая, такое субсидирование изначально было заложено в тарифное руководство РЖД, рассказал гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Например, доходность перевозок нефтепродуктов в пересчете на тонно-километры в 2 раза выше, чем перевозок угля, а перевозок нефти — почти в 5 раз выше, чем перевозок угля на экспорт, отмечает он.

Крупнейший клиент РЖД — «Роснефть». В 2012 г. объем перевозок нефти «Роснефти» по железной дороге вырос на 4% до 42,3 млн т (16,3% от общего объема перевозок нефти и нефтепродуктов). Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Башнефти» и «Лукойла» отказались комментировать инициативу правительства. Источник, близкий к одной из компаний, предположил, что из-за роста тарифов придется поднимать цены на нефтепродукты.

За счет нефтяных компаний правительство планирует наращивать доходы не только РЖД, но и федерального бюджета.

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