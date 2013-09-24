Южная железная дорога модернизировала систему передачи данных на участке Мерефа - Красноград.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, аналоговую систему передачи данных на этом участке заменило новое современное цифровое оборудование на основе волоконно-оптического кабеля.

Это оборудование позволяет передавать информационные потоки с большей скоростью и организовать их автоматическое резервирование.

В этом году для повышения безопасности движения поездов, в том числе и «Интерсити +», на участке Лозовая - Харьков железнодорожники перевели 10 переездов в разряд с дежурным работником с оборудованием автоматическими шлагбаумами и всеми видами связи.

На участке Красноград - Лозовая централизованный комплекс МПЦ (микропроцессорных систем централизации) заменил действующие еще с 70-х годов посты электрической централизации и автоблокировки.

«Потенциал микропроцессорной централизации очень высокий: она дистанционно управляет и контролирует состояние стрелок, светофоров и других станционных объектов, а также выдает дежурному по станции оперативную, архивную и нормативно - справочную информацию по протоколированием работы устройств и действий персонала», - отметили на ЮЖД.

На участке Мерефа - Красноград железнодорожники установили 4 комплекта цифрового оборудования НТС - 1100 и модемы Watson. Они занимают минимальную площадь, не требуют постоянного обслуживающего персонала, а также дают возможность организовать до 30 цифровых каналов по каждой станции.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.