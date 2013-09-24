«Укрзализныця» и Skoda Transportation будут производить пассажирские электровозы

«Укрзализныця» с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Электровозы, над которыми работает «Укрзализныця», способны работать на двух видах тока - переменном и постоянном, поэтому в местах стыковки различных систем питания электрифицированных участков железных дорог Украины не нужно будет менять локомотив, что в свою очередь положительно скажется на скорости следования поездов», - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, изготавливать двухсистемные электровозы будут на совместном украинско-чешском предприятии, которое будет создано при участии чешской компании Skoda Transportation и Запорожского электровозоремонтного завода. На данном этапе готовится пакет документов по созданию совместного предприятия и рассматриваются возможные варианты финансирования строительства сборочно-испытательного комплекса электровозов на территории Запорожского электровозоремонтного завода.

Как сообщает пресс-служба, во время реализации украинско-чешского проекта планируется изготовить 480 электровозов, из которых 50 двухсистемных пассажирских электровозов, 330 односистемных пассажирских и 100 двухсистемных грузовых электровозов.

«В конструкции этих электровозов планируется использовать большую часть комплектующих отечественного производства, а именно 90%. Ожидается, что уже на первых электровозах будут использованы комплектующие десяти украинских производителей железнодорожной продукции», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» инициирует разработку пассажирских двухсистемных электровозов. В марте 2013 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины провела совещание с участием производителей тягового подвижного состава, комплектующих деталей, узлов и систем, которые планируется применить в будущей конструкции пассажирских двухсистемных электровозов для железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой экономической активизации на 2013-2014 годы, разработанной правительством Украины по поручению Президента Украины.

Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретения нового подвижного состава и модернизации того, что находится в эксплуатации.

В рамках Программы на 2013 год на модернизацию грузовых и пассажирских вагонов, тягового подвижного состава, путевой техники и другого подвижного состава предусматривается направить почти 608 млн грн.

Обновление подвижного состава планируется осуществлять в пассажирском хозяйстве за счет средств государственного и местных бюджетов, в грузовом хозяйстве и инфраструктурных проектах - за счет собственных и привлеченных средств железных дорог.