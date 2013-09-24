Кабмин выделит на капремонт двух участков трассы Киев – Одесса 165 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 165,3 млн грн на проведение капитального ремонта двух участков трассы М-05 Киев – Одесса общей протяженностью 5,42 км.

Об этом идет речь в распоряжениях правительства №648-р и 649-р от 28 августа 2013 года, опубликованных в газете «Урядовый курьер».

Согласно документам, стоимость ремонта участка длиной 3,75 км от 42 до 45 км трассы составит 106,4 млн грн, а на ремонт участка от 45 до 47 км протяженностью 1,67 км будет потрачено 58,9 млн грн.

При этом сообщается, что после завершения ремонтных работ категория дороги будет соответствовать I-б, а ширина полотна составит 27,8 м.

Предполагается, что длительность ремонта составит 15 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Кабинет министров Украины выделил 1,93 млрд грн на проведение капитального ремонта автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на участке протяженностью 59,8 км в границах Киевской области.